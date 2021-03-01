Алиментщицу начнут судить в Краснодарском крае

В Краснодарском крае перед судом предстанет женщина, которая не платила алименты на содержание своих детей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП.

Отмечается, что у женщины есть трое детей. 16-летняя дочь и 17-летний сын находятся несколько лет на попечении в центре «Юность». Младшего сына воспитывает опекун. Все трое не получали от матери алиментов, несмотря на 10-тысячный штраф, который наложил на женщину суд. В ее отношении возбуждено уголовное дело.