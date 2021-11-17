Алиментщица спряталась в лесу от приставов в Карелии

В Карелии осудят местную жительницу, которая не платила алименты своим детям. За несколько лет она задолжала около 800 тысяч рублей, передает сайт kp.ru со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, все попытки трудоустройства женщины были безуспешны. Она не исполняла решения суда и уклонялась от уплаты алиментов. После выхода из-под ареста женщина скрылась. Ее обнаружили в лесу, где она пряталась от судебных приставов. Возбуждено уголовное дело.