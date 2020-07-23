Алика Смехова рассказала, как оставаться стройной

Артистка опубликовала снимок на своей странице в социальной сети Instagram, где показала свою фигуру. Фото сделано во время отдыха на море. Поклонники оценили подтянутое тело 52-летней Смеховой по заслугам и засыпали ее комплиментами. По их словам, глядя на такие снимки, «стыдно теперь есть».

Фанатам стало интересно, как артистке удалось добиться такой прекрасной фигуры. Они спросили ее об этом в комментариях. Алика Смехова после этого опубликовала новый пост, в котором рассказала, как нужно следить за фигурой, а также поделилась своим рецептом стройности.

«Я давно приняла решение, что хочу быть стройной и подтянутой девушкой, а не утомленной жизнью тетей. Для этого надо, прежде всего, вести здоровый образ жизни (режим дня, пищевое поведение, спорт). Но! Главное без жертв и фанатизма! Важно делать все это в удовольствие!» — рассказала поклонникам артистка.