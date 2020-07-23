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    23 июля 2020, 13:30

    Алика Смехова рассказала, как оставаться стройной

    Анастасия Кременчугская

    Алика Смехова, заслуженная артистка РФ, рассказала поклонникам, как оставаться стройной после 50 лет. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Артистка опубликовала снимок на своей странице в социальной сети Instagram, где показала свою фигуру. Фото сделано во время отдыха на море. Поклонники оценили подтянутое тело 52-летней Смеховой по заслугам и засыпали ее комплиментами. По их словам, глядя на такие снимки, «стыдно теперь есть».

    Фанатам стало интересно, как артистке удалось добиться такой прекрасной фигуры. Они спросили ее об этом в комментариях. Алика Смехова после этого опубликовала новый пост, в котором рассказала, как нужно следить за фигурой, а также поделилась своим рецептом стройности.

    «Я давно приняла решение, что хочу быть стройной и подтянутой девушкой, а не утомленной жизнью тетей. Для этого надо, прежде всего, вести здоровый образ жизни (режим дня, пищевое поведение, спорт). Но! Главное без жертв и фанатизма! Важно делать все это в удовольствие!» — рассказала поклонникам артистка.

    Новости SMI.FM