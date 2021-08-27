Алиханов прокомментировал сообщение о плакатах с Калининградской областью в составе Германии

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал сообщение о том, что в ФРГ неизвестные развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года, на которых Германия изображена в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе. Главу региона процитировал сайт kp.ru.

Алиханов выразил надежду, что ситуация с плакатами является досадной ошибкой. Если это не так, то, по словам чиновника, это крайне недружественное поведение.

«Мы можем тоже карты всяких разных веков, тысячелетий вспоминать и брать, но мне кажется, что это никак позитивно не повлияет на наши взаимоотношения», — заметил губернатор Калининградской области.

Он посоветовал не играться подобными вещами, в особенности тем политическим силам, которые в Германии на что-то претендуют.