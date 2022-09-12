Алиханов победил на выборах губернатора Калининградской области | 360°

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Алиханов победил на выборах губернатора Калининградской области

Облизбирком сообщил о победе на выборах главы Калининградской области Антона Алиханова

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Облизбирком Калининградской области озвучил результаты обработки 100% протоколов на выборах губернатора региона. С большим отрывом победил действующий глава региона Антон Алиханов, он набрал 80,21% голосов

Итоговая явка по данным избиркома составила 38,51%. За Евгения Мишина отдали голоса 6,40% избирателей, Максим Буланов набрал 4,88%. Остальные кандидаты не смогли набрать и 4% голосов.

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Голосование проводилось с 9 по 11 сентября.

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На прошлых выборах в регионе в 2017 году Алиханов победил, набрав 81,06% голосов избирателей, явка составила 39,35%.

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала спокойной прошедшую избирательную кампанию. В настоящий момент в регионах идет подсчет голосов. Глава ЦИК в ближайшие часы продолжит наблюдать за работой избирательных комиссий.

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