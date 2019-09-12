Алибасов обосновал сумму ущерба в 100 млн рублей, которую планирует взыскать с «Крота»

«Перспективы нулевые». Юрист — о шансах Алибасова в суде против производителя «Крота» Подробнее

«У меня обожжен пищевод. Я не ем, еда в горле застревает. Пищевод уменьшился с 20 миллиметров до 6–7 миллиметров. Только жидкое и кашеобразное», — рассказал Алибасов о своем самочувствии после отравления «Кротом».

Он объяснил, что все претензии направлены к производителю чистящего средства, поскольку он неправильно пытается привлечь внимание покупателей. Продюсер уверен, что дети, не умеющие читать, легко перепутают ярко оранжевую бутылку с соком или лимонадом. По словам Алибасова, не его месте мог оказаться любой.

«В какую цену вы оцените жизнь ребенка? Если даже взрослый человек ошибается <…> Зачем его красить в мандариновый цвет? Напишите так, чтобы ребенок видел — большими буквами. Обозначение должно быть. Это настоящий яд!», — заявил Алибасов.

Представитель ООО «АМС Медиа» Ольга Белошицкая, в свою очередь отметила, что производитель «Крота» считает претензии Алибасова необоснованными. По ее словам, оранжевый цвет вызывает ассоциации опасности.

Алибасова госпитализировали 4 июня после того, как он спутал средство для прочистки труб «Крот» с соком и выпил его. У продюсера диагностировали сильные ожоги пищеварительной системы. Сумму нанесенного ущерба он оценил в 100 миллионов рублей.