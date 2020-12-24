Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись

«Сегодня мировой суд удовлетворил иск Федосеевой-Шукшиной. 6 ноября она подала исковое заявление о расторжении брака», — приводит агентство слова собеседника.

Он подчеркнул, что поводом для развода стала квартира, которую актриса «подарила своему мужу, а потом решила забрать обратно».

Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились в ноябре 2020 года. Они часто серьезно ссорились. По словам адвоката актрисы Юлии Вербицкой-Линник, ее клиентка приняла окончательное решение развестись после многочисленных интервью теперь уже бывшего мужа, в которых он не раз заявлял, что больше не общается с ней. Терпеть его неверность она больше не смогла.

Алибасов объяснил скандал с квартирой, которой он все же лишился по решению суда, тем, что он хотел обезопасить Федосееву-Шукшину от действий дочери Ольги.