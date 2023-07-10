Общество 10 июля 2023, 15:27 «АльфаСтрахование»: главными рисками для семьи россияне назвали измены и вредные привычки

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Большинство россиян назвали измены и вредные привычки главными причинами, которые могут разрушить семью. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса компании «АльфаСтрахование».

Также среди причин, которые могут привести к разводу — отсутствие стабильной работы, проблемы финансового характера и увлечение азартными играми.

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Опрошенные также признались, что сохранить гармонию в браке помогут здоровые взаимоотношения и наличие собственного жилья.

Отмечается, что более половины россиян верят в любовь с первого взгляда, а у 47% респондентов в семье царят партнерские отношения.