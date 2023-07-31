Общество 31 июля 2023, 10:36 «АльфаСтрахование»: 97% россиян заявили, что не одобряют привычку коллег курить электронные сигареты на работе

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Около 97% россиян признались, что больше всего в коллегах их раздражает привычка курить электронные сигареты прямо на рабочем месте. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты опроса сервисов «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и «Академия Здоровья» для «АльфаСтрахования».

Более 90% соотечественников подчеркнули, что дискомфорт в ходе рабочего процесса у них могут вызвать резкие и неприятные запахи еды. Опрошенных также раздражают бесполезные дублирующие чаты, которые отвлекают от работы.

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Кроме того, у 61% сотрудников отвращение вызывает нечистоплотность коллег, еще 72% респондентов не одобряют привычку коллег громко разговаривать по телефону.