Альфа-Банк удалил рекламу шоу о похудении, в которой назвал «жиробасами» полных людей

Альфа-Банк удалил рекламу YouTubе-шоу «Весогонка» после критики в социальных сетях. Пользователям не понравилось отношение банка к полным людям, которых тот назвал «жиробасами». В финансовой организации заявили, что этот пост был ошибкой редактора.

«Это просто человеческий фактор, ошибка редактора. Пост сняли, наказывать за ошибку не будем», — отметили в банке.

Шоу «Весогонка» начало выходить на YouTubе-канале Lena Kuka 6 октября. Альфа-Банк выступил спонсором проекта. Участниками шоу стали звезды «Что было дальше?» Тамби Масаев и Илья Макаров, которые соревновались, кто из них сможет быстрее похудеть. Победитель должен получить миллион рублей, к проигравший — «пожизненное клеймо „жиробаса“». Это описание было в рекламе шоу, которую банк опубликовал в социальных сетях.

Пользователи негативно отреагировали на такое обращение к полным людям. Они заявили, что банк обесценивает своих клиентов, а также обвинили финансовую организацию в шейминге.

Источник фото: Twitter

При этом пользователи обрушились с критикой только на использование некорректного термина в отношении людей с лишним весом. Само шоу они оценили в основном положительно. Зрители написали в комментариях, что авторы идеи смогли придумать интересную подачу и грамотный подход к избавлению от лишнего вес. Некоторые отметили, что выпуски помогут мотивировать других людей, чтобы похудеть или отказаться от вредных привычек.