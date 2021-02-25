Альфа-Банк ответил ФАС на дело из-за «непристойной» рекламы с Моргенштерном
Альфа-Банк не согласен с обвинениями ФАС по поводу совместного ролика с Моргенштерном «Клип за 10 лямов». Финансовая организация отправит подробное письменное разъяснение в ведомство, как и требует антимонопольная служба.
Об этом «360» рассказал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.
«Мы получили предписание ФАС и, если честно, не согласны с претензиями. Мы очень подробно, по каждому пункту ответим ФАС письменно, как это требуется — в условленный срок, до 19 марта. Надеемся, что санкции в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей нас минует, мы этого штрафа избежим, потому что считаем его несправедливым», — отметил он.
При этом Гияхов подчеркнул, что банк считает совместный проект с Моргенштерном «эффективной рекламной интеграцией в контент блогера».
Ранее ФАС возбудила дело за непристойную рекламу против Альфа-Банка и рэпера Моргенштерна. Федеральная антимонопольная служба нашла в ролике «Клип за 10 лямов» сразу несколько нарушений. Отдельное внимание служба уделила «вызывающему и непристойному образу» сотрудниц банка, который не соответствует действительности — в клипе девушки ходят в расстегнутых рубашках, из-под которых видно нижнее белье.
ФАС также отметила сцену в конце ролика, где рэпер проводит банковской картой между грудей сотрудницы, как будто проводит покупку через терминал.
«Действия MORGENSHTERNа по использованию оголенной части тела девушки в качестве платежного терминала для имитации оплаты банковской картой унизительны для женщины, поскольку женщина отождествляется с предметом», — подчеркнули в ведомстве.