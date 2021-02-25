Альфа-Банк ответил ФАС на дело из-за «непристойной» рекламы с Моргенштерном

Альфа-Банк не согласен с обвинениями ФАС по поводу совместного ролика с Моргенштерном «Клип за 10 лямов». Финансовая организация отправит подробное письменное разъяснение в ведомство, как и требует антимонопольная служба.

Об этом «360» рассказал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

«Мы получили предписание ФАС и, если честно, не согласны с претензиями. Мы очень подробно, по каждому пункту ответим ФАС письменно, как это требуется — в условленный срок, до 19 марта. Надеемся, что санкции в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей нас минует, мы этого штрафа избежим, потому что считаем его несправедливым», — отметил он.

При этом Гияхов подчеркнул, что банк считает совместный проект с Моргенштерном «эффективной рекламной интеграцией в контент блогера».

Ранее ФАС возбудила дело за непристойную рекламу против Альфа-Банка и рэпера Моргенштерна. Федеральная антимонопольная служба нашла в ролике «Клип за 10 лямов» сразу несколько нарушений. Отдельное внимание служба уделила «вызывающему и непристойному образу» сотрудниц банка, который не соответствует действительности — в клипе девушки ходят в расстегнутых рубашках, из-под которых видно нижнее белье.

ФАС также отметила сцену в конце ролика, где рэпер проводит банковской картой между грудей сотрудницы, как будто проводит покупку через терминал.

«Действия MORGENSHTERNа по использованию оголенной части тела девушки в качестве платежного терминала для имитации оплаты банковской картой унизительны для женщины, поскольку женщина отождествляется с предметом», — подчеркнули в ведомстве.