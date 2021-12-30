Алешковский объявил, что покидает пост директора фонда «Нужна помощь»

Сооснователь фонда «Нужна помощь» и издания «Такие дела» Митя Алешковский объявил, что уходит с поста директора фонда. Об этом он сообщил в Facebook и отметил, что полномочия его перестанут действовать уже с января будущего года. Алешковский добавил, что будет работать в фонде на общественных началах — он продолжит выполнять роль одного из членов Совета фонда и учредителя.

Как написал Алешковский, с января 2022 года новым директором фонда станет Софья Жукова. Сам же бывший руководитель больше не будет принимать основные решения и получать в фонде заработную плату. Причинами такого решения сам Алешковский назвал свою усталость.

Полностью все свои обязанности в качестве директора «Таких дел» Алешковский обещает передать своей преемнице в течение нескольких месяцев. Кроме того, из издания решил уйти главред Владимир Шведов, однако Алешковский уверяет, что эти две ситуации ничем между собой не связаны — просто так сложилось и совпало.

Помимо этого, Алешковский предупредил, что в «Таких делах» могут произойти сокращения как бюджетных средств, так и общего числа работников. Дело в том, что фонд опасается закона об иностранных агентах, а потому решил отказаться от грантов из-за рубежа.