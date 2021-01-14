Скандальный памятник Аленке выставили на аукцион за миллион рублей

Скандально известный памятник Аленке из Нововоронежа выставили на торги. Начальная стоимость составила один миллион рублей.

Торги проведет российский аукционный дом.

«Продается уникальный предмет пространственно-изобразительного искусства «Арт-объект «Аленушка». Материал изготовления объекта: металл. Дата изготовления — 28 сентября 2020 года», — сказано в сообщении.

Для скульптуры, внешность которой вызвала огромный общественный резонанс в Сети, назначили начальную стоимость в размере одного миллиона рублей. Торги проведут 15 февраля в виде открытого английского аукциона. Цену можно будет только повышать, один шаг составит 50 тысяч рублей. Сумма задатка составит 100 тысяч рублей. Подать заявку на участие в аукционе можно с 14 января по 11 февраля.

Памятник Аленке открыли в Нововоронеже 18 декабря. Однако уже через несколько дней его снесли — жителей города испугало жуткое выражение лица скульптуры. Фотографии Аленки попали в Сеть, и она быстро превратилась в объект мемов. Однако многие знаменитости и деятели искусства заступились за памятник и его автора. Некоторые даже предложили выкупить его и установить в других городах.