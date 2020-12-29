СК возбудил дело в отношении Алексея Навального

По версии следствия, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд поддержки СМИ «Пятое время года», Фонд защиты прав граждан «Штаб» и другие некоммерческие организации получили от граждан свыше 588 миллионов рублей в качестве пожертвований.

При этом Навальный, «являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели — приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей)». СК делает вывод, что пожертвования были похищены.

Следствие устанавливает «иных лиц», причастных к совершению преступления, добавили в ведомстве.

28 декабря управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве заявило, что Навальный «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». Из-за этого ведомство пригрозило потребовать через суд перевести его условный срок по делу об ущербе компании «Ив Роше» в реальный. Ведомство сослалось на статью немецких медиков в научном журнале Lancet, в которой говорится, что 20 сентября Навального выписали из берлинской клиники «Шарите». ФСИН потребовало от Навального 29 декабря явиться в уголовно-исполнительную инспекцию.