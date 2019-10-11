Алексея Леонова похоронят под гимн России и траурный салют
Как сообщили РИА «Новости» в Федеральном военном мемориальном кладбище, Леонов станет третьим космонавтом после Виктора Горбатко и Алексея Губарева, который будет похоронен там.
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На кладбище сообщили, что у них пока нет подробностей о том, как пройдут похороны Леонова, но прощание с гражданами, имеющими особо важные государственные заслуги перед страной, обычно проводится с участием роты почетного караула. Устраивается траурный салют, церемония сопровождается государственным гимном.
На кладбище добавили, что там готовы обеспечить необходимые условия для приезда высокопоставленных государственных деятелей.
Первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, скончался на 86-м году жизни в Москве. В последние годы он тяжело болел.