Память Алексея Леонова почтили минутой молчания на заседании правительства Подмосковья

11 октября ушел из жизни человек, который первым вышел в открытый космос, — Алексей Леонов. На заседании правительства Московской области прошла минута памяти в честь легендарного космонавта.

«Ушел легендарный человек, который не просто покорил космос, а всю свою жизнь посвятил нашей стране. Он был почетным гражданином Московской области. Человек, который всегда нас поддерживал, вел большую общественную работу: работал с кадетами, студентами, школьниками», — сказал в начале заседания губернатор Андрей Воробьев.

Земная жизнь Алексея Леонова. Неочевидные факты о великом космонавте Подробнее

Алексей Архипович Леонов — космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации и почетный гражданин Московской области. Он родился 30 мая 1934 года. В 1960 году попал в первый отряд советских космос. А уже через пять лет, 19 марта 1965-го, впервые отправился в космос. Алексей Леонов стал первым человеком, вышедшим в космическое пространство.

Похоронят легендарного советского космонавта на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. На похоронах будут рота почетного караула, военный оркестр. Прощание состоится 15 октября.