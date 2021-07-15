Алексей Журавлев рассказал о проекте «100 городов»

Руководитель фракции «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал, как проходит реализации партийного проекта «100 городов». Об этом сообщило РИА ФАН.

«Политика Сегодня» отметила, что в рамках проекта Журавлев активно ездит по регионам страны. За два месяца он успел посетить 76 городов. По словам парламентария, он общается с простыми людьми, узнает об их проблемах и ищет способы решения.

«Но в ряде регионов чиновники заявляют, что якобы у нас, в партии „Родина“, неконструктивная позиция по отношению к государству. Они лукаво спрашивают: „Одобряет ли руководство страны вашу работу?“» — поделился Журавлев.