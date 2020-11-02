Александра Кравцова перевели под домашний арест
Директора центра подготовки сборных команд России (ЦСП) Александра Кравцова по решению Мосгорсуда перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
По словам инсайдера, Кравцов будет находиться под домашним арестом до 15 ноября. Отмечается, что за исключением близких родственников и адвокатов ему запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, другими обвиняемыми и подозреваемыми.
«Газета.ru» напомнила, что Кравцова обвинили в начислении зарплаты фиктивным сотрудникам. По данным издания, с начала 2015 по конец 2017 года он перевел 14 миллионов рублей.