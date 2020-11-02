Александра Кравцова перевели под домашний арест

По словам инсайдера, Кравцов будет находиться под домашним арестом до 15 ноября. Отмечается, что за исключением близких родственников и адвокатов ему запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, другими обвиняемыми и подозреваемыми.

«Газета.ru» напомнила, что Кравцова обвинили в начислении зарплаты фиктивным сотрудникам. По данным издания, с начала 2015 по конец 2017 года он перевел 14 миллионов рублей.