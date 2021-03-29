Умер основатель группы «Старый приятель» Александр Зарецкий

Российский музыкант и основатель группы «Старый приятель» Александр Зарецкий скончался, предположительно, из-за вызванных COVID-19 осложнений. Недавно ему исполнилось 53 года.

Группа, в которой Зарецкий был бессменным лидером, сообщила о его кончине в Instagram.

«Саши Зарецкого больше нет с нами. Очень трудно говорить и писать. <…> Мы все очень и очень тебя любим, Саша!» — говорится в публикации.

Представитель коллектива уточнил сайту РБК, что музыкант умер в больнице. После COVID-19 у него случился инфаркт.

Еще на прошлой неделе коллеги поздравляли артиста с днем рождения. Сам Зарецкий писал, что «технически» поправился — его сняли с карантина, — и собирался отдохнуть «еще недели три».

Александр Зарецкий основал группу «Старый приятель» в 1995 году вместе с гитаристом Андреем Шуриковым. У коллектива вышло несколько альбомов. Последний увидел свет в 2020 году.