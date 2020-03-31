    31 марта 2020, 13:28

    Александр Васильев определил влияние коронавируса на моду

    Ольга Ситникова

    Российский и французский историк моды и искусствовед Александр Васильев подчеркнул, что пандемия коронавируса принесет новые веяния в модную индустрию. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
    Александр Васильев определил влияние коронавируса на моду

    Васильев отметил, что «эра гламура закончилась». По его мнению, люди потеряли большое количество денег, поэтому не смогут «ходить в парикмахерскую, делать укладки, красить волосы, особенно это касается женщин — сложные стрижки».

    «Очень многие салоны красоты страдают. Во-первых, люди боятся делать маникюр, боятся делать эпиляцию — все это контакт, который может привести к заражению. Естественно, по индустрии красоты будет нанесен огромный удар. Уже после окончания этой эпидемии, а я думаю, что это все будет только в октябре месяце, к прошлому мы не вернемся», — пояснил историк моды.

    Эксперт уточнил, что люди привыкнут к косметическим процедурам в домашних условиях.

    «Люди будут бояться идти выщипывать брови, точно будут бояться закачивать губы. Расцвет моды будет касаться халатов и пижам. Это будет очень распространено», — добавил Васильев.

    Он подчеркнул, что производители и бренды опираются на современные нужды покупателей.

    «Те косметические фирмы, которые сейчас переквалифицируются на обеззараживающие дезинфицирующие средства — гели для рук и так далее, как это сделал недавно в Париже Дом моды Christian Dior, получат хороший барыш, потому что все хотят обеззараживаться. Обеззараживаться в стиле понравится многим, поэтому я думаю, что успех сейчас будет у тех [косметических средств — прим. ГМ], которые пахнут их любимыми духами или туалетной водой, но при этом будут нести обеззараживающую нагрузку», — заключил Васильев.