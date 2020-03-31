Александр Васильев определил влияние коронавируса на моду

Васильев отметил, что «эра гламура закончилась». По его мнению, люди потеряли большое количество денег, поэтому не смогут «ходить в парикмахерскую, делать укладки, красить волосы, особенно это касается женщин — сложные стрижки».

«Очень многие салоны красоты страдают. Во-первых, люди боятся делать маникюр, боятся делать эпиляцию — все это контакт, который может привести к заражению. Естественно, по индустрии красоты будет нанесен огромный удар. Уже после окончания этой эпидемии, а я думаю, что это все будет только в октябре месяце, к прошлому мы не вернемся», — пояснил историк моды.

Эксперт уточнил, что люди привыкнут к косметическим процедурам в домашних условиях.

«Люди будут бояться идти выщипывать брови, точно будут бояться закачивать губы. Расцвет моды будет касаться халатов и пижам. Это будет очень распространено», — добавил Васильев.

Он подчеркнул, что производители и бренды опираются на современные нужды покупателей.

«Те косметические фирмы, которые сейчас переквалифицируются на обеззараживающие дезинфицирующие средства — гели для рук и так далее, как это сделал недавно в Париже Дом моды Christian Dior, получат хороший барыш, потому что все хотят обеззараживаться. Обеззараживаться в стиле понравится многим, поэтому я думаю, что успех сейчас будет у тех [косметических средств — прим. ГМ], которые пахнут их любимыми духами или туалетной водой, но при этом будут нести обеззараживающую нагрузку», — заключил Васильев.