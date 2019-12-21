Александр Васильев дал советы по наряду на Новый год

Историк моды, искусствовед Александр Васильев порекомендовал встречать Новый год в синем. По его словам, этот цвет будет самым актуальным в наступающем году.

По словам Васильева, чтобы выглядеть актуально, нужно присмотреться к синим блесткам.

«Синий цвет — это цвет следующего года. Блестки — самый модный аксессуар, поэтому женщинам — платье с подкладными плечами синего цвета, это будет самым модным на эту вечеринку. Это имеет отношение к цвету сезона. Синий — цвет сезона будущего года, пантоний модных цветов», — сказал Васильев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Мужчинам историк моды посоветовал надеть синий пиджак или бабочку. Они будут «потрясающе» сочетаться с белой рубашкой.

Исследовательский и информационный центр по цвету Pantone выбрал в качестве главного цвета 2020 года «классический синий». Цветом уходящего года был коралловый.