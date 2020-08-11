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    11 августа 2020, 21:19

    Александр Островский оценил этическое поведение адвоката Ефремова

    Артур Блянихов

    Адвокат Александр Островский обсудил с ИА Nation News этическое поведение своего коллеги Эльмана Пашаева, который защищает в суде интересы Михаила Ефремова.

    «Тем, что Пашаев привлек к себе такое внимание, боюсь, для него это кончится соседними нарами с Ефремовым»», — предположил собеседник информагентства.

    Касательно другого адвоката Александра Добровинского, который представляет в суде интересы семьи Сергея Захарова, Островский отметил, что тот «взрослый мальчик и сам за себя все решает».

    Новости SMI.FM