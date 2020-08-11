Александр Островский оценил этическое поведение адвоката Ефремова

«Тем, что Пашаев привлек к себе такое внимание, боюсь, для него это кончится соседними нарами с Ефремовым»», — предположил собеседник информагентства.

Касательно другого адвоката Александра Добровинского, который представляет в суде интересы семьи Сергея Захарова, Островский отметил, что тот «взрослый мальчик и сам за себя все решает».