Александр Моор сыграет в World of Tanks онлайн

В одной команде с губернатором сыграет президент федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. Их соперниками станут эксперты состязаний.

Кроме того, состоятся соревнования и по другим играм: Counter Strike GO, Fortnite, Dota 2, World of Tanks и Hearthstone. Посмотреть трансляцию турнира можно будет в группе мероприятия «ВКонтакте».