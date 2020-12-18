Александр Моор сыграет в World of Tanks онлайн
Губернатор Тюменской области Александр Моор сыграет в World of Tanks в финале турнира «Tyumen Cyber Cup-2020». Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
В одной команде с губернатором сыграет президент федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. Их соперниками станут эксперты состязаний.
Кроме того, состоятся соревнования и по другим играм: Counter Strike GO, Fortnite, Dota 2, World of Tanks и Hearthstone. Посмотреть трансляцию турнира можно будет в группе мероприятия «ВКонтакте».