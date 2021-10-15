Телеведущий Александр Масляков получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Эту награду ему вручил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил значительный вклад ведущего в развитие СМИ. Об этом сообщил сайт NEWS.ru со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

«[Наградить] за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу», — говорится в тексте указа. Александр Масляков на протяжении длительного времени является ведущим передачи «КВН» на Первом канале.