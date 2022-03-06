Умер актер из «Формулы любви» Александр Куломзин

Актер, танцор и хореограф Александр Куломзин ушел из жизни на 66-м году жизни. Широкому зрителю он запомнился по роли второго плана в «Формуле любви» Марка Захарова.

Скончался артист еще в конце февраля, но только сейчас об этом стало известно, отметила «Российская газета».

Экранный дебют Александра Куломзина состоялся в 1982 году — цыган в «Празднике оперетты». В 1986 году он сыграл слугу Урбана в телеадаптации «Валенсианской вдовы».

На этой неделе стало известно о смерти актера Сергея Дьячкова. Он умер в возрасте 50 лет. Причины его смерти уточняются. Славу Дьячков получил как актер дубляжа. Его голосом говорит Джек Воробей в «Пиратах Карибского моря: На краю света», а также герои Деппа в фильмах «Убийство в Восточном экспрессе», «Город Лжи», «На краю света».

Также на этой неделе стало известно о том, что ушел из жизни актер Андрей Нагорнов. Ему было 56 лет. Он снялся в таких лентах, как «Бригада», «Дружная семейка», «Антикиллер», «Дочки-матери», «На углу у Патриарших — 2», «Линия защиты», «Крутые менты», «Китайский сервиз» и других. Последней работой Нагорнова стала кинолента «Потерянные», снятая в 2021 году.