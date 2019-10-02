Александр Коц сравнил «Бастион» с британскими курсами военкоров

Курсы военных корреспондентов «Бастион» похожи на тренинг, который проводят для британских журналистов. Так помогают понять, как вести себя в экстремальных условиях. Об этом «360» рассказал специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Коц.

«Курсы похожи на британские, где точно так же в жесткой форме журналистов готовят в экстремальных условиях. Некоторые даже говорят, что наши курсы слизаны с британских, но я не вижу в этом ничего плохого. Зачем изобретать велосипед, если он изобретен до нас», — сказал Коц.

Он добавил, что сразу после подготовки нельзя ехать на войну, но участники могут получить серьезные навыки. Их учат оказывать медицинскую помощь, а мэтры военной журналистики делятся своим личным опытом.

«Дай Бог, чтобы только 10% прошедших курсы попали в горячую точку, но лишними эти курсы точно не будут», — заверил журналист.

По словам Коца, его друзья, коллеги и брат ездили на курсы «Бастион». После испытаний у участников остались только положительные впечатления.

«Все говорят, что было достаточно жестко, у кого-то даже ребра до сих пор болят, но все восприняли это с юмором и в качестве урока», — отметил журналист.

После очередных сборов «Бастиона» журналист Святослав Павлов заявил в Facebook, что получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и большое количество ушибов. Организаторы курсов начали разбираться в сложившейся ситуации.