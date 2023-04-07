07 апреля 2023, 14:21
Александр Кержаков объяснил свой отъезд из России чувством страха
Александр Кержаков признался, что покинул Россию из-за страха
Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков объяснил свой отъезд из России осенью прошлого года чувством страха. Об этом он рассказал в интервью YouTube‑каналу журналиста Нобеля Арустамяна.
Футболист отметил, ЧТО ему с семьей захотелось уехать «туда, где тепло» и быть не в России.
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«Мне и моей супруге стало очень тяжело. Мне страшно», — объяснил Кержаков.
Он отметил, что не собирается «открещиваться» от России, а его отъезд не являет эмиграцией.
Напомним, в феврале Александр Кержаков подписал контракт о назначении на должность тренера кипрского футбольного клуба «Кармиотисса». Тогда он сказал, что руководство команды очень довольно тем фактом, что смогло заполучить спортсмена такого класса.
Александр Кержаков — воспитанник «Зенита». Он играл более 12 лет. До сих пор является лучшим бомбардиром в истории российского футбола с показателем 233 гола, за команду из Санкт-Петербурга при этом он забил 161 гол.
Футбол
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