Режиссер Александр Хван прокомментировал сообщения о своей госпитализации. В разговоре с «360» он сообщил, что находится в больнице из-за обострения хронического заболевания.

«Я сейчас нахожусь в рентген-кабинете, у меня обострение хронического бронхита. Я только поступил», — сказал Хван и добавил, что ему трудно дышать.

Ранее СМИ сообщили, что режиссера экстренно госпитализировали в Москве.

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В 1980 году Хван окончил режиссерский факультет ВГИКа. Занимался в мастерской Льва Кулиджанова и Татьяны Лиозновой.

Известность к нему пришла после фильма «Дюба-Дюба» (1992 год), который Хван срежиссировал. Главную роль в киноленте сыграл Олег Меньшиков. Кинопресса назвала картину лучшим дебютом. Ее показали на нескольких кинофестивалях, в том числе Каннском. Музыку для фильма Хван написал сам.

Хван сыграл более чем в 10 фильмах, выступил в качестве режиссера в 29 киноработах, написал два сценария.

Много лет занимает должность секретаря правления Союза кинематографистов России.