Александр Беглов передаст Деду Морозу послания детей из Санкт-Петербурга

Отмечается, что в рамках мероприятия любой желающий может помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Речь идет о воспитанниках центров социальной помощи семье и учреждений социальной реабилитации инвалидов.

«В Петербурге есть хорошая традиция исполнять желания детей, которые они направляют Деду Морозу и вывешивают их на открытках на новогодней елке», — напомнил градоначальник.

Глава города подчеркнул, что можно исполнить несколько детских желаний. Он снял елки в Смольном открытки с посланиями. Губернатор зачитал просьбу девочки Малики, которая мечтает об интерактивной игре, и семилетнего Владислава, желающего получить черные туфли и брюки для школы. Беглов заявил, что Дед Мороз обязательно исполнит эти просьбы.