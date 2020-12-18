Александр Беглов передаст Деду Морозу послания детей из Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в ежегодной акции «Дерево желаний». Он пообещал, что передаст Деду Морозу послания маленьких жителей города, информирует ИА «Невские новости».
Отмечается, что в рамках мероприятия любой желающий может помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Речь идет о воспитанниках центров социальной помощи семье и учреждений социальной реабилитации инвалидов.
«В Петербурге есть хорошая традиция исполнять желания детей, которые они направляют Деду Морозу и вывешивают их на открытках на новогодней елке», — напомнил градоначальник.
Глава города подчеркнул, что можно исполнить несколько детских желаний. Он снял елки в Смольном открытки с посланиями. Губернатор зачитал просьбу девочки Малики, которая мечтает об интерактивной игре, и семилетнего Владислава, желающего получить черные туфли и брюки для школы. Беглов заявил, что Дед Мороз обязательно исполнит эти просьбы.