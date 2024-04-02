Общество 02 апреля 2024, 18:21 Алекперов возглавил список богатейших россиян по версии Forbes Экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов занял первое место в рейтинге Forbes РИА «Новости»

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Основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов возглавил список богатейших россиян по версии Forbes. За год его состояние выросло на 8,1 миллиарда долларов — до 28,6 миллиарда долларов.

«Первое место в российском списке Forbes впервые занял экс-президент „Лукойла“ Вагит Алекперов», — написали авторы материала.

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Всего в 38-м ежегодном рейтинге богатейших людей мира указаны 125 российских миллиардеров — на 15 человек больше, чем в прошлом году. В российском списке после Алекперова находится председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон. А основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко опустился на седьмую строку.

Самые богатые предприниматели России за 2023 год увеличили общую стоимость своего состояния на 50 миллиардов долларов. В рейтинге Bloomberg Billionaires Index в пятерку самых богатых людей вошли Алекперов, Мельниченко, сооснователь международной группы НЛМК Владимир Лисин, бывший вице-президента компании «Лукойл» Леонид Федун и глава НОВАТЭК Леонид Михельсон.