Общественник Минприроды, член Союза женщин России и советник генерального директора Российского экологического оператора Альбина Дударева возглавила Ассоциацию содействия экономике замкнутого цикла. Об этом сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

«Мне оказано большое доверие — возглавить Ассоциацию содействия экономике замкнутого цикла „Ресурс“. Это очень ответственная задача, и я надеюсь, ее со мной разделят те неравнодушные люди, которые живут с любовью к природе не только на словах, вносят свой вклад в ее сохранение и приумножение», — отметила Дударева.

Она назвала основную цель Ассоциации — это объединение людей, стремящихся к осознанному потреблению и содействующих переходу к экономике замкнутого цикла. Среди задач Ассоциации будет формирование условий и продвижение практик ESG. Дударева отметила важность рециклинга в создании экономики замкнутого цикла.

«Для России это новый вызов. Президент РФ в своем послании Федеральному собранию озвучил принцип „загрязнитель платит“. Он должен заработать и в сфере обращения с отходами. Таким образом мы сможем перейти к экономике замкнутого цикла. Ассоциация призвана объединить экспертов отрасли и бизнес, что будет работать на достижение поставленной цели», — сказал генеральный директор ППК РЭо Денис Буцаев.

В состав Ассоциации войдут эксперты отрасли обращения с отходами и представители бизнеса.