Албанского дипломата объявили персоной нон грата в России
Министерство решилось на такое в ответ на решение Албании выслать из страны под «надуманным предлогом» первого секретаря посольства России в Тиране.
«Действия албанской стороны рассматриваем как провокацию с целью набрать политические очки в условиях начавшейся в Албании избирательной кампании, подыграть антироссийским силам на Западе и заручиться их поддержкой», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Дипломаты отметили, что действия албанской стороны противоречат заверениям Тираны о стремлении развивать дружественные отношения между двумя странами, тем самым они отодвигают перспективу «преодоления застоя в двусторонних делах». В ведомстве подчеркнули, что такая непоследовательность «достойна сожаления».
Йониду Дрогу должна покинуть Россию в течение 72 часов.
Алексея Кривошеева признали в Тиране персоной нон грата в январе. В МИД Албании сообщили, что сотрудник российского посольства нарушал меры по борьбе с COVID-19. В российском министерстве заявили, что доказательств этому никто не привел.