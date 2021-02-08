Албанского дипломата объявили персоной нон грата в России

Первого секретаря посольства Албании в Москве Йониду Дрогу выслали из России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

Министерство решилось на такое в ответ на решение Албании выслать из страны под «надуманным предлогом» первого секретаря посольства России в Тиране.

«Действия албанской стороны рассматриваем как провокацию с целью набрать политические очки в условиях начавшейся в Албании избирательной кампании, подыграть антироссийским силам на Западе и заручиться их поддержкой», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Дипломаты отметили, что действия албанской стороны противоречат заверениям Тираны о стремлении развивать дружественные отношения между двумя странами, тем самым они отодвигают перспективу «преодоления застоя в двусторонних делах». В ведомстве подчеркнули, что такая непоследовательность «достойна сожаления».

Йониду Дрогу должна покинуть Россию в течение 72 часов.

Алексея Кривошеева признали в Тиране персоной нон грата в январе. В МИД Албании сообщили, что сотрудник российского посольства нарушал меры по борьбе с COVID-19. В российском министерстве заявили, что доказательств этому никто не привел.