Алана Мамаева посоветовала лечиться директору школы, затравившему ученика с необычной прической

Ученика четвертого класса школы № 4 в Сосновоборске Красноярского края затравили учителя. Им не понравилась прическа парня в стиле Златана Ибрагимовича: осветленные волосы, выбритые виски и хвостик. Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, предложила уволить директора школы.

«А его прическа как-то оскорбляет директора школы или школу? Это как-то влияет на остальных учеников? Или это влияет на обучение? Ну это бред, реальный абсурд какой-то. Прическа — не повод, чтобы ребенка забрали из школы. Уволить этого директора — и все. Придумают какой-то идиотизм. В чем не такая прическа-то? Что, она какая-то вызывающая, или он покрасил волосы в розовый цвет и теперь они торчат в разные стороны на километр? Что я могу сказать, директор школы — полная идиотка и ей надо лечиться, если ее так задевает прическа школьника», — возмутилась Мамаева.

Собеседница «360» подчеркнула, что поддерживает Прохора. Дети — не роботы, добавила Мамаева.

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Вызвавшая шум история случилась в Красноярском крае. Юного футболиста, который сделал себе прическу как у кумира, Ибрагимовича, затравили педагоги в школе за осветленные волосы, выбритые виски и пучок волос на голове, собранный в хвостик. Прозвучали даже сравнения с «гитлерюгендом». Ученику предложили перейти на домашнее обучение или привести внешний вид к неким не до конца понятным «стандартам».

Сейчас этим случаем занимается Следственный комитет. Краевое Министерство образования принесло мальчику и его родителям извинения.