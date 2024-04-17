Общество 17 апреля 2024, 10:48 Аквариумист Максимов: акулий детский сад появился в Петербургском океанариуме

Читать 360tv в

Аквариумист Петербургского океанариума Илья Максимов рассказал о появлении в заведении детского сада для акулят и многоквартирного дома для мурен. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Теперь жители учреждения имеют большие и хорошо освещенные аквариумы. В акульем детском саду можно увидеть эмбрионы кошачьих акул и новорожденных детенышей.

Реклама

«Чтобы потомство подрастало и не было съедено своими родителями и их соседями, надо их вовремя достать и отсадить», — пояснил Максимов.

Что касается мурен, теперь они смогут уединиться в своих «комнатах», поскольку предпочитают вести скрытный образ жизни.