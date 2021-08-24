Аквапарки и аттракционы Петербурга заработают с 27 августа

В Санкт-Петербурге ослабят некоторые ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Пресс-служба Смольного объявила об открытии аквапарков, аттракционов в помещениях и игровых комнат в торговых центрах, но с некоторыми нюансами. Об этом написал «Царьград».

В документе администрации города говорится, что развлекательным объектам необходимо ограничить число посетителей — не более одного гостя на четыре квадратных метра и отправить сотрудников на прививки. До этой пятницы они должны иметь справку о вакцинации.

«С 1 октября 100% работников, за исключением переболевших не более шести месяцев назад, должны пройти полный курс вакцинации. Выполнение этого условия должно подтверждаться QR-кодами», — уточнили в документе.

Также с этой пятницы в Северной столице разрешается проводить торжественные и выставочные мероприятия численностью более 75 человек, но по согласованию с администрацией. При этом физкультурные, культурные, спортивные и зрелищные мероприятия по-прежнему запрещены.