Аквапаркам и спортшколам разрешили открыться на Кубани

При этом в регионе до 3 августа продлен режим повышенной готовности. В закрытых помещениях по-прежнему необходимо носить маски. Также сохраняется требование держать социальную дистанцию.

«За последнюю неделю в семи районах не выявлено ни одного случая заболевания, 85% пациентов уже выписаны. Активность жителей и гостей большая, можно передвигаться по краю, ходить в рестораны», — говорил Кондратьев на заседании оперативного штаба.

Открытие аквапарков он объяснял необходимостью «рассредоточить» отдыхающих, высыпавших на пляжи и набережные.

На прошлой неделе к главе края обратились руководители аквапарков и водных комплексов. Они просили разрешить им работать при условии соблюдения санитарных требований, уточнил ТАСС.

Владельцы аквапарков рассказали агентству, что оставшегося до конца сезона времени им не хватит для того, чтобы компенсировать убытки из-за вынужденного простоя.