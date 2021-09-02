Аквапарк откроют в Курганской области

Аквапарк появится в зоне отдыха «Серебряный ручей» в Курганской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Центр управления регионом Курганской области.

До 2022 года планируется обустройство зоны отдыха. Будут расчищены карьеры, откроются аквапарк и кафе, появится зона для рыбалки.

«В Департаменте природных ресурсов Курганской области сообщили, что на территории озера в Кетовском районе сейчас реализуется инвестиционный проект «Организация зоны отдыха ‚ «Серебряный ручей»», — рассказали в центре.

Уточняется, что жители региона направили более 500 обращений на тему благоустройства зон отдыха.