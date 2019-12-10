Горки для всех возрастов и банные комплексы. Аквапарк «Мореон» полностью обновили

Жара, пальмы, волны и высокая влажность. В «Мореоне», как всегда, бесконечное лето, только теперь здесь в два раза больше развлечений. Самый большой аквакомплекс России полностью обновился.

Весь аквапарк стал похож на круизный лайнер. Верхние этажи стилизованы под палубы, а дизайн нижних посвящен подводному миру. Но главное — теперь в «Мореоне» целых 11 водных горок. Их тест-драйв телеканал «360» доверил обычным посетителям, чтобы получить объективную оценку.

В большинстве аквапарков развлечения рассчитаны, в основном, на взрослых или подростков. Для детей обычно только «лягушатники» и пару аттракционов. Но «Мореон» — комплекс семейный, так что малышам тоже есть чем заняться. Например, захватить пиратский корабль, пострелять из водных пушек, оседлать бегемота — вместо одной из зон теперь целые джунгли, или покататься на маленьких горках. Ну, а родители пока могут расслабиться в джакузи.

Источник фото: телеканал «360»

«Сейчас будем тестировать горки, посмотрели банные комплексы, мы вообще очень любим баню, с нашими переездами и нагрузками очень нужная вещь. Разделимся, я буду с детками на горках, Вика — по банному комплексу», — сказал Антон Макарский, актер.

Преображение комплекса заняло почти полгода. Главной целью было создать атмосферу морского курорта и добавить развлечений, аттракционов для детей.

«Наша целевая аудитория — это взрослые, семьи с детьми разного возраста: от полугода и до 16-18 лет. Мы постарались сделать так, чтобы было интересно всем. Каждый из посетителей найдет для себя ту фишку, которая будет ему интересна», — сказал Сергей Коломенцев, директор по продажам и маркетингу аквакомплекса «Мореон».

Источник фото: телеканал «360»

Сотрудники рассказывают: важно было сделать все не просто красиво, но и безопасно. В бассейнах стоят мощные очистители, воду проверяют каждые 4 часа.

«Что касается воды, это наша отдельная гордость! Вообще вода — сердце аквапарка, у нас своя лаборатория, контролирующая качество воды, 4-х ступенчатая система очистки, вода питьевого качества» — сказал Сергей Коломенцев, директор по продажам и маркетингу аквакомплекса «Мореон».

Источник фото: телеканал «360»

Прежней, пожалуй, осталась только система безопасности: у каждого бассейна и у каждой горки дежурит спасатель, есть система видеофиксации.