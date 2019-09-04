Аквабайк против мотоцикла. Экстремалы посоревновались в Истре

В Истре прошла битва на воде и суше: аквабайк против традиционного мотоцикла. Экстремалы преодолели одинаковое расстояние на скорость. Кто оказался быстрее? Наблюдал корреспондент «360».

Два мощнейших байка, за рулем которых одинаково опытные водители. Но только один из мотоциклов ездит по воде, а другой по бездорожью. Кто же из них быстрее?

Илья и Данила — гонщики дисциплины эндуро, это агрессивная езда по бездорожью. Водный мотоцикл собрали за неделю. Взяли за основу итальянскую модель SWM. На воде разгоняется до 75 километров в час. А вот сухопутный байк на дороге гонит до 130 километров в час.

Источник фото: телеканал «360»

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«Каждый новый заплыв он должен быть более сложным и более продуманным. Потому что недостаточно просто поплыть, снять об этом, выложить», — отметил Илья.

В итоге победа осталась за Ильей. Сухопутный мотоцикл приехал гораздо позже. Повторные заезды показали тот же результат. Но финалом эксперимента стало потопление водного монстра в реке Истра. Из-за преграды пришлось сбросить скорость и пойти ко дну. Пришлось парням дружно вытягивать его из воды.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь гонщикам предстоит вновь прочищать свой водный байк и готовиться к новым челленджам.