Аквабайк против мотоцикла. Экстремалы посоревновались в Истре
Два мощнейших байка, за рулем которых одинаково опытные водители. Но только один из мотоциклов ездит по воде, а другой по бездорожью. Кто же из них быстрее?
Илья и Данила — гонщики дисциплины эндуро, это агрессивная езда по бездорожью. Водный мотоцикл собрали за неделю. Взяли за основу итальянскую модель SWM. На воде разгоняется до 75 километров в час. А вот сухопутный байк на дороге гонит до 130 километров в час.
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«Каждый новый заплыв он должен быть более сложным и более продуманным. Потому что недостаточно просто поплыть, снять об этом, выложить», — отметил Илья.
В итоге победа осталась за Ильей. Сухопутный мотоцикл приехал гораздо позже. Повторные заезды показали тот же результат. Но финалом эксперимента стало потопление водного монстра в реке Истра. Из-за преграды пришлось сбросить скорость и пойти ко дну. Пришлось парням дружно вытягивать его из воды.
Теперь гонщикам предстоит вновь прочищать свой водный байк и готовиться к новым челленджам.