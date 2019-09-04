  • Аквабайк против мотоцикла. Экстремалы посоревновались в Истре

    04 сентября 2019, 11:15

    Артем Серобян, Евгения Остапенко

    В Истре прошла битва на воде и суше: аквабайк против традиционного мотоцикла. Экстремалы преодолели одинаковое расстояние на скорость. Кто оказался быстрее? Наблюдал корреспондент «360».
    Аквабайк против мотоцикла. Экстремалы посоревновались в Истре

    Два мощнейших байка, за рулем которых одинаково опытные водители. Но только один из мотоциклов ездит по воде, а другой по бездорожью. Кто же из них быстрее?

    Илья и Данила — гонщики дисциплины эндуро, это агрессивная езда по бездорожью. Водный мотоцикл собрали за неделю. Взяли за основу итальянскую модель SWM. На воде разгоняется до 75 километров в час. А вот сухопутный байк на дороге гонит до 130 километров в час.

    Аквабайк против мотоцикла. Экстремалы посоревновались в Истре | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

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    «Каждый новый заплыв он должен быть более сложным и более продуманным. Потому что недостаточно просто поплыть, снять об этом, выложить», — отметил Илья.

    В итоге победа осталась за Ильей. Сухопутный мотоцикл приехал гораздо позже. Повторные заезды показали тот же результат. Но финалом эксперимента стало потопление водного монстра в реке Истра. Из-за преграды пришлось сбросить скорость и пойти ко дну. Пришлось парням дружно вытягивать его из воды.

    Аквабайк против мотоцикла. Экстремалы посоревновались в Истре | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Теперь гонщикам предстоит вновь прочищать свой водный байк и готовиться к новым челленджам.