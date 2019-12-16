Акушер оценил новый способ родов в России
Акушер-гинеколог Тимофей Кирпа-Иванов обсудил с сайтом телеканала «Звезда» так называемые гламурные роды, когда роженицы самостоятельно извлекают ребенка при кесаревом сечении.
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По мнению акушера, подобный метод уместен, когда речь идет о плановом кесаревом сечении при отсутствии технических сложностей.
По его словам, в любом случае это происходит при врачебном контроле и полностью доверять матери извлечение ребенка нельзя.
«Технически сложный этап выведения головки и освобождения плечиков, я не думаю, что полностью отдадут на откуп женщине, для этого требуется определенный навык. Я бы предложил вывести головку и плечи, а остальное женщина могла бы доделать сама», — отметил специалист.