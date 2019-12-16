Акушер оценил новый способ родов в России

«Сама руками достает ребенка»: врач-педиатр рассказала о новом способе родов в России Подробнее

По мнению акушера, подобный метод уместен, когда речь идет о плановом кесаревом сечении при отсутствии технических сложностей.

По его словам, в любом случае это происходит при врачебном контроле и полностью доверять матери извлечение ребенка нельзя.

«Технически сложный этап выведения головки и освобождения плечиков, я не думаю, что полностью отдадут на откуп женщине, для этого требуется определенный навык. Я бы предложил вывести головку и плечи, а остальное женщина могла бы доделать сама», — отметил специалист.