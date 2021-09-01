Акунина и Кинга предложили включить в школьную программу

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил внести произведения Бориса Акунина, Харуки Мураками, Донны Тартт и Стивена Кинга в образовательную программу. Об этом написал сайт Ura.ru.

По словам парламентария, изучение современной литературы расширит взгляд школьников на развитие мировой литературы. При этом классические произведения нужно сохранить в программе. Школьники смогут проанализировать книги разных времен и существенно повысить свой уровень начитанности.

Зайцев добавил, что необходимо также пересмотреть подход к изучению основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). По его словам, этот предмет является основополагающим в рамках школьной программы, так как предоставляет практические навыки.