Акцизы на электронные сигареты начнут действовать с 2020 года

Путин подписал закон о новой системе винных акцизов Подробнее

Закон начнет действовать с 1 января 2020 года. Раньше акцизы были установлены только на одноразовые электронные сигареты, теперь же под новый закон попадут и многоразовые устройства. Кроме того, он будет касаться приборов для нагревания табака и вейпов.

Таким образом, в следующем году акциз на нагревательные устройства будет 50 рублей, а на жидкости ставка составит 13 рублей за миллилитр. В 2021 году стоимость вырастет на два рубля для первых и на рубль для жидкостей. Через год акциз увеличится до 54 рублей и 15 рублей соответственно.

Акциз на табак для нагревания будет на отметке в 6,04 тысячи рублей за килограмм. В 2021 году за тот же вес будет 6282 рубля, а через год — 6534 рубля. Ставка на сигареты в 2020 году составит 215 рублей, затем повысится до 224 рубля, а в 2022 году акциз будет 233 рубля.