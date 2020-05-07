Акцизы на алкоголь предложили зачислять в бюджеты регионов

Согласно предложению Кутепова, акцизы перечисляются от алкогольной продукции с долей этилового спирта более девяти процентов. Сенатор отметил, что необходимо законодательно закрепить нормативы регионов по табачным акцизам.

Отмена налога на движимое имущество вызвала нехватку средств во многих субъектах России.

«Данные о полученных дотациях предоставили только 22 региона, остальные не указывают на ее получение. Одновременно с этим 14 регионов обозначают суммы компенсации менее 50 процентов сумм выпадающих доходов. В то же время в большинстве регионов достижение заявленных целей в части отмены налога на движимое имущество и связи такой отмены с ростом инвестиций не прослеживается», — заметил Кутепов.

По его словам, недостаток доходов возникает и из-за размытых определений движимого и недвижимого имущества. Достичь баланса в бюджетах парламентарий предлагает новыми механизмами, «позволяющими регионам либо получить недополученный доход, либо — полную компенсацию выпадающего дохода».

Стопроцентное зачисление в бюджеты акцизов на алкогольную продукцию поддержит регионы. В настоящее время все полученные средства идут в бюджет государства.