    07 мая 2020, 10:01

    Акцизы на алкоголь предложили зачислять в бюджеты регионов

    Ольга Ситникова

    Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой зачислять акцизы на алкогольную продукцию в бюджеты российских субъектов. Средства компенсируют регионам нехватку доходов из-за отмененного налога на движимое имущество предприятий. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    Согласно предложению Кутепова, акцизы перечисляются от алкогольной продукции с долей этилового спирта более девяти процентов. Сенатор отметил, что необходимо законодательно закрепить нормативы регионов по табачным акцизам.

    Отмена налога на движимое имущество вызвала нехватку средств во многих субъектах России.

    «Данные о полученных дотациях предоставили только 22 региона, остальные не указывают на ее получение. Одновременно с этим 14 регионов обозначают суммы компенсации менее 50 процентов сумм выпадающих доходов. В то же время в большинстве регионов достижение заявленных целей в части отмены налога на движимое имущество и связи такой отмены с ростом инвестиций не прослеживается», — заметил Кутепов.

    По его словам, недостаток доходов возникает и из-за размытых определений движимого и недвижимого имущества. Достичь баланса в бюджетах парламентарий предлагает новыми механизмами, «позволяющими регионам либо получить недополученный доход, либо — полную компенсацию выпадающего дохода».

    Стопроцентное зачисление в бюджеты акцизов на алкогольную продукцию поддержит регионы. В настоящее время все полученные средства идут в бюджет государства.