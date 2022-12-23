Общество 23 декабря 2022, 10:59 Акциз на напитки с содержанием сахара могут ввести в России

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Информирование покупателей о вреде сахаросодержащих напитков и размещение на упаковках предупреждающей информации необходимо начать в России. Такое предложение выдвинул директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сообщил RT.

По его мнению, большинство населения, в особенности несовершеннолетние, даже не догадываются о сильнейшем вреде для здоровья при употреблении сахаросодержащих напитков.

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Орлов направил соответствующее письмо на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

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