Общество 04 мая 2023, 11:41 Акционные механизмы торговли для фастфудов предложили запретить в России

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением запретить фастфудам использовать акционные механизмы торговли. Об этом написал RT.

По его словам, частое питание в таких ресторанах наносит вред здоровью россиян из-за повышенного содержания в еде вредных ингредиентов, таких как сахар и соль. Для привлечения внимания сети фастфудов использую разные механизмы торговли, в том числе и акционные, когда можно купить два блюда по цене одного.

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Потребители, реагирующие на акции, употребляют большее количество вредной еды, отметил Орлов. Он предложил запретить ресторанам быстрого питания использовать подобные механизмы привлечения клиентов.