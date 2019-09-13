Акционеры решили не ликвидировать старейшего застройщика Прикамья
Акционеры решили судьбу старейшего в Прикамье застройщика «Трест 14». Девелопера хотели признать банкротом из-за задолженности на сумму более 180 миллионов рублей. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на компанию.
«В итоге решение по этому вопросу не принято. Ликвидационная комиссия не сформирована. Ликвидации не будет», — сообщили в компании после внеочередного собрания акционеров 13 сентября.
«Трест 14» планирует заключить мировое соглашение по делу о банкротстве. По словам источника агентства, акционеры одобрили это решение. Планируется также разместить 24,5 дополнительных акций, чтобы увеличить уставной капитал застройщика на полмиллиона рублей.
Застройщик «Трест 14» появился в 1960 году. Компания возвела знаковые для Перми объекты, в том числе цирк и здание краевого парламента. Сейчас компания строит несколько жилых многоквартирных домов. Несколько лет назад компания столкнулась с финансовыми трудностями и начала избавляться от своих активов.