Акционеры решили не ликвидировать старейшего застройщика Прикамья

«В итоге решение по этому вопросу не принято. Ликвидационная комиссия не сформирована. Ликвидации не будет», — сообщили в компании после внеочередного собрания акционеров 13 сентября.

«Трест 14» планирует заключить мировое соглашение по делу о банкротстве. По словам источника агентства, акционеры одобрили это решение. Планируется также разместить 24,5 дополнительных акций, чтобы увеличить уставной капитал застройщика на полмиллиона рублей.

Застройщик «Трест 14» появился в 1960 году. Компания возвела знаковые для Перми объекты, в том числе цирк и здание краевого парламента. Сейчас компания строит несколько жилых многоквартирных домов. Несколько лет назад компания столкнулась с финансовыми трудностями и начала избавляться от своих активов.