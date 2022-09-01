Акционер подал иск против Starbucks за расизм | 360°

Все новости

Общество

01 сентября 2022, 06:48

Акционер подал иск против Starbucks за расизм

Мир

01 сентября 2022, 06:28

«Обвинил во всех смертных грехах». Митрополит раскритиковал президента ФРГ за давление на РПЦ по ситуации на Украине

Мир

01 сентября 2022, 06:16

Власти Литвы вручили представителю России ноту протеста

Общество

01 сентября 2022, 06:09

Сервис отказа от распространения личных данных предложили ввести на «Госуслугах»

Подмосковье

01 сентября 2022, 05:45

Новый флюорограф появился во взрослой поликлинике в Кашире

Подмосковье

01 сентября 2022, 05:43

Почти 500 домов в Подмосковье подключили к газу по президентской программе за неделю

Криминал

01 сентября 2022, 05:41

Основания домашнего ареста скопинского маньяка проверит прокуратура

Эксклюзив

01 сентября 2022, 05:32

Михаил Онуфриенко: ВСУ несут большие потери при наступлении на Херсон

Подмосковье

01 сентября 2022, 05:23

Более 170 заблудившихся в лесу человек спасли в Подмосковье этим летом

Общество

01 сентября 2022, 06:48

Акционер подал иск против Starbucks за расизм

Акционер Starbucks подал иск против собственной компании за квоты на «небелых» сотрудников

Читать 360tv в

Американский проект по защите гражданских прав («Проект ACR») от имени Национального центра исследований государственной политики подал иск против гендиректора Starbucks Говарда Шульца за квоты на «небелых» сотрудников. Об этом сообщили на сайте компании.

Национальный центр исследований государственной политики будучи акционером Starbucks выступил против мотивационной корпоративной программы, которая стимулирует руководителей принимать на работу, исходя из цвета кожи. Говарда Шульца обвинили в нарушении региональных и федеральных законов о гражданских правах.

«Starbucks поставила цели по количеству „разнообразных“ — то есть небелых — сотрудников, которых она нанимает, и эти цели привязаны к вознаграждению руководителей. Это прямая расовая дискриминация», — объяснил начальник проекта свободного предпринимательства Скотт Шепард.

Иск подали в городе Спокан штата Вашингтон. Акционер потребовал наказать ответственных, а также запретить должностным лицам и руководителям Starbucks придерживаться старых правил при приеме на работу. Адвокат Джоэл Ард из Ard Law Group заявил, что у компании есть шансы на успех в судебном процессе.

США

Бизнес

0

0

0

0

0

0