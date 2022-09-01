Акционер подал иск против Starbucks за расизм | 360°

Общество 01 сентября 2022, 06:48 Поделиться Telegram

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Viber Акционер подал иск против Starbucks за расизм Акционер Starbucks подал иск против собственной компании за квоты на «небелых» сотрудников Источник фото: РИА «Новости»

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Американский проект по защите гражданских прав («Проект ACR») от имени Национального центра исследований государственной политики подал иск против гендиректора Starbucks Говарда Шульца за квоты на «небелых» сотрудников. Об этом сообщили на сайте компании.

Национальный центр исследований государственной политики будучи акционером Starbucks выступил против мотивационной корпоративной программы, которая стимулирует руководителей принимать на работу, исходя из цвета кожи. Говарда Шульца обвинили в нарушении региональных и федеральных законов о гражданских правах.

«Starbucks поставила цели по количеству „разнообразных“ — то есть небелых — сотрудников, которых она нанимает, и эти цели привязаны к вознаграждению руководителей. Это прямая расовая дискриминация», — объяснил начальник проекта свободного предпринимательства Скотт Шепард.

Иск подали в городе Спокан штата Вашингтон. Акционер потребовал наказать ответственных, а также запретить должностным лицам и руководителям Starbucks придерживаться старых правил при приеме на работу. Адвокат Джоэл Ард из Ard Law Group заявил, что у компании есть шансы на успех в судебном процессе.