Акцию в поддержку спецоперации провели на Дальнем Востоке

Очередная акция в поддержку российской спецоперации по демилитаризации Украины прошла на Дальнем Востоке. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская весна».

Акцию провели по инициативе отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство». В мероприятии приняли участие представители движения, члены Юнармии, жители Приморского края.

Участники растянули большой российский флаг, легли в виде предлога «за», а машины выстроили в форме латинских букв Z и V, которыми маркирована спецтехника, участвующая в спецоперации.

Получившиеся фигуры сняли с коптера. Свою поддержку участники акции также выражали криками «За победу!»

Ранее сообщалось, что в Подмосковье провели большой автопробег в поддержку специальной операции на Украине. Со старта выехало 150 машин-участников, а к финишу их количество достигло уже более 300.

Маршрут автопробега пролегал от городского парка Наро-Фоминска до парка «Патриот» в Одинцове. Там участники акции возложили цветы к памятникам воинской славы и выстроили свои автомобили в виде буквы Z, которая является символом поддержки войскам РФ.