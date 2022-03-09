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    09 марта 2022, 05:06

    Акцию в поддержку спецоперации провели на Дальнем Востоке

    Жители Дальнего Востока провели акцию в поддержку спецоперации на Украине

    Александр Иванов

    Очередная акция в поддержку российской спецоперации по демилитаризации Украины прошла на Дальнем Востоке. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская весна».

    Акцию провели по инициативе отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство». В мероприятии приняли участие представители движения, члены Юнармии, жители Приморского края.

    Участники растянули большой российский флаг, легли в виде предлога «за», а машины выстроили в форме латинских букв Z и V, которыми маркирована спецтехника, участвующая в спецоперации.

    Получившиеся фигуры сняли с коптера. Свою поддержку участники акции также выражали криками «За победу!»

    Ранее сообщалось, что в Подмосковье провели большой автопробег в поддержку специальной операции на Украине. Со старта выехало 150 машин-участников, а к финишу их количество достигло уже более 300.

    Маршрут автопробега пролегал от городского парка Наро-Фоминска до парка «Патриот» в Одинцове. Там участники акции возложили цветы к памятникам воинской славы и выстроили свои автомобили в виде буквы Z, которая является символом поддержки войскам РФ.