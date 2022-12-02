Общество 02 декабря 2022, 12:30 Акцию «Спортивная зима — 2022» провели в Приуральском районе ЯНАО

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В Приуральском районе ЯНАО прошла акция для детей «Спортивная зима — 2022». Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на главу района Ивана Сакала.

Дети смогли поиграть в снежный футбол, хоккей в валенках и поучаствовать в других состязаниях.

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«Во время акции провели игры по снежному футболу, хоккею в валенках, ребята попробовали свои силы в прыжках через нарты и в метании тынзяна на хорей», — сообщил Сакал.

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В Приуральском районе на постоянной основе проводят соревнования по хоккею в валенках среди мужских и женских команд, а также волейбол на снегу.