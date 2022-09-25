Общество 25 сентября 2022, 17:42 Поделиться Telegram

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Viber Акцию «Сохраним лес — 2022» запустили в Ленинградской области

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в акции «Сохраним лес — 2022», которая стартовала в субботу, 24 сентября. Об этом написал сайт «Патрульный Петербурга».

Как отметили в пресс-службе администрации Ленинградской области, всего планируется засадить 70 гектаров региона. Высаживать будут преимущественно ель и сосну.

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Участники акции должны будут посадить 140 тысяч деревьев на территории 20 площадок и в 18 лесничествах.

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