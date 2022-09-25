Акцию «Сохраним лес — 2022» запустили в Ленинградской области | 360°

Все новости

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:43

Волонтеры расчистили берег Истринского водохранилища от мусора

Криминал

26 сентября 2022, 20:40

Три учителя погибли при стрельбе в школе Ижевска

Реклама

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:28

Химкинскому ракетостроительному предприятию исполнилось 85 лет

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:27

Ядерное оружие — последний аргумент

Спецоперация

26 сентября 2022, 20:22

«Нужно доносить правду». Депутат Худяков объяснил важность выхода фильма «Лучшие в аду»

Мир

26 сентября 2022, 20:07

Консула Японии во Владивостоке вышлют из России

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:02

«Нельзя сидеть дома, когда ты нужен Родине». Братья из Балашихи рассказали, почему присоединятся к частичной мобилизации

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:01

Ветеринарам Подмосковья рассказали о способах борьбы с чумой свиней и птичьим гриппом

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:01

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» стартовала в Королеве

Общество

25 сентября 2022, 17:42

Акцию «Сохраним лес — 2022» запустили в Ленинградской области

Читать 360tv в

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в акции «Сохраним лес — 2022», которая стартовала в субботу, 24 сентября. Об этом написал сайт «Патрульный Петербурга».

Как отметили в пресс-службе администрации Ленинградской области, всего планируется засадить 70 гектаров региона. Высаживать будут преимущественно ель и сосну.

Реклама

Участники акции должны будут посадить 140 тысяч деревьев на территории 20 площадок и в 18 лесничествах.

Реклама

Ленинградская область

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама